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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa beyaza büründü

Şanlıurfa beyaza büründü

Şanlıurfa beyaza büründü

Kar Topu Kar Yağışı 

-Kar yağışından detaylar
-Kartpostallık görüntüler,
-Araçlardan, yollardan detaylar
-Vatandaşlardan ve kar topu oynayanlardan detaylar

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Saba saatlerinden itibaren 2'nci kez kar yağışını gören çocuklar parklara koşarak kar topu oynadı. Kar yağışı trafikte ilerleyen sürücülere de zor anlar yaşattı. (BB-SD-
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