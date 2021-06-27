ŞANLIURFA - Bakanlar Ersoy ve Varank, 'Mezopotamya' Markası Tanıtım Programı öncesi açıklamalarda bulundu
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları ŞANLIURFA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa ’da GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi, 'Mezopotamya' Markası Tanıtım Programı öncesi açıklamalarda bulundu.
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