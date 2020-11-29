Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü

ŞANLIURFA - Akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü

- Hastanede önündeki ambulans araçları - Morg girişi Şanlıurfa 'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölüŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, kırsal Başbük Mahallesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada yaralanan A.T. ile K.Y, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.Mahallede ve hastanede yoğun güvenlik önlemi alınırken, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Hastane Arazi Anlaşmazlığı Silahlı Kavga Arazi Kavgası Güvenlik Önlemi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement