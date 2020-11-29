ŞANLIURFA - Akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü
- Hastanede önündeki ambulans araçları - Morg girişi Şanlıurfa 'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölüŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, kırsal Başbük Mahallesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada yaralanan A.T. ile K.Y, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.Mahallede ve hastanede yoğun güvenlik önlemi alınırken, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.
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