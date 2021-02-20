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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ŞANLIURFA - 8 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, drone destekli operasyonla yakalandı

ŞANLIURFA - 8 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, drone destekli operasyonla yakalandı

- Jandarma Suç Araştırma timinin (JASAT) binaya düzenlediği operasyonun havadan görüntüleri (drone) - Operasyonla yakalanan cinayet hükümlüsünün binadan çıkartılması Şanlıurfa 'da 8 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, drone destekli operasyonla yakalandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da cinayet suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, drone destekli operasyonla yakalandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Antalya'da işlediği cinayetten dolayı 8 yıldır aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.D'nin Eyyübiye ilçesinde olduğunu belirledi.A.D'nin saklandığı adrese drone desteğiyle şafak vakti operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, hükümlüyü saklandığı binada gözaltına aldı.Sağlık kontrolünden geçirilen firari, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Akalan Nadan Hapis Cezası Şafak Vakti Cinayet 

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