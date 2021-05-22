Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ŞANLIURFA - 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı (2)

ŞANLIURFA - 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı (2)

- Jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması - Siverek Kaymakam vekili Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan'ın olay yerinde inceleme yapması - Olay yerindeki boş kovanlar - Olay yerinde hasar gören araçlar - Kavga sırasında yaralanan köpek Şanlıurfa 'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba 2 aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferman B, Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti.Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı.

Hastane Köpek Silahlı Kavga 

İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement