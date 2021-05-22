ŞANLIURFA - 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı (2)
- Jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması - Siverek Kaymakam vekili Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan'ın olay yerinde inceleme yapması - Olay yerindeki boş kovanlar - Olay yerinde hasar gören araçlar - Kavga sırasında yaralanan köpek Şanlıurfa 'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba 2 aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferman B, Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti.Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı.
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