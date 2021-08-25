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Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde yaşanmaya başladı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde yaşanmaya başladı

Şanlı zaferin coşkusu gökyüzünde yaşanmaya başladı

Balon uçuşlarından drone görüntüsü

Sıcak Hava Balonu Yan Etki Gökyüzü Karahisar Festival 

-Vatandaşlardan görüntü
-Vatandaş röp.
-Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe röp.

( AFYON KARAHİSAR) -- Sıcak hava balonları Büyük Taarruz için havalandı- Büyük Taarruz zaferinin 99. yıl dönümü 3 bin yıllık Frig Vadisi’nin üstünde kutlandı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisi’ndeki Emre Gölü’nde balon uçuşu gerçekleştirildi.
Sıcak hava balonları ile protokol ve vatandaşlar şanlı zaferin 99. yıl dönümünün coşkusunu gökyüzünde yaşadı. Afyonkarahisar Valiliği tarafından Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Frig Vadisi'nde balon festivali gerçekleştirildi.
Etkinliğe protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlarda katıldı.
Sabah erken saatlerde, gün doğumu ile başlayan etkinlikte 5’i gösteri balonu olmak üzere 20 sıcak hava balonu havalandı. Rengarenk balonlar Emre Gölü üstünde seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Afyonkarahisar balon uçuşları ile de tanınacak Etkinlikte konuşan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, tarihle ve termal ile anılan Afyonkarahisar’ın balon uçuşları ile de tanınmasını istediklerini festivalinde bu yönde atılmış bir adım olduğunu kaydederek, uçuşların 20 balon ile yapıldığını belirtti.
Etkinliğe katılan bazı vatandaşlar ise balon uçuşlarını ilk defa gördüklerini ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiler.
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