Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Şanlı zaferin 99. yıl dönümü kutlanıyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şanlı zaferin 99. yıl dönümü kutlanıyor

Şanlı zaferin 99. yıl dönümü kutlanıyor

Atatürk Evinden görüntü

Karahisar Mehteran Takımı 

-Katılımcıların Türk bayrağı sallamasından görüntü
-Mehteran takımı ve atlı birliklerden görüntü
-Meşaleli yürüyüşten görüntü

( AFYON KARAHİSAR)-Büyük Taarruz ve Zafer Haftası kutlamaları Atatürk Evi’nde başladı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri Şuhut Atatürk Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikle başlarken, etkinlikte Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar meşaleli yürüyüş yaparak kutlamalara başlattı. Kutlama etkinlikleri kapsamında ilk program protokol üyelerinin katılımı ile Büyük Taarruz’un son planlarının yapıldığı Şuhut Atatürk Evi’nde yapıldı. Etkinlik öncesinde protokol üyeleri Atatürk Evini’de gezerek görevlilerden bilgiler aldı. Program Türkiye’nin bir çok kentinden gelen katılımcıların Türk bayrakları eşliğinde yaptıkları meşaleli yürüyüş ile başladı.
Yürüyüşte mehteran takımı ve atlı birliklerde yer alırken, bu sene yapılan etkinliğe katılımın geçen yıllara göre daha fazla olduğu gözlendi. Yürüyüş daha sonra kutlamaların ikinci adresi olan Şuhut Şehir Stadyumu’nda sona erdi.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı