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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sanko Üniversitesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yangın: 8 ölü

Sanko Üniversitesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yangın: 8 ölü

olay yerinden detaylar

( GAZİANTEP -1) GAZİANTEP

İlk Müdahale Yoğun Bakım Ünitesi Başsağlığı Oksijen Solunum Cihazı 


- Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah erken saatlerinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.SANKO Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybederken, 11 hasta başka hastanelere sevk edildi. Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yoğun bakım ünitesinde yedi, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti.Yangından etkilenme sonucu hayatını kaybeden hastaların Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) oldukları belirlendi. Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 11 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi.Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.Gaziantep Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada ise "Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır.Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
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