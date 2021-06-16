Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SANKO Park'ta spor mağazası açıldı

SANKO Park'ta spor mağazası açıldı

açılıştan detaylar

( GAZİANTEP )- Uluslararası spor malzemeleri mağaza zinciri, Doğu ve Güneydoğu'da ilk mağazasını SANKO Park'ta açtı GAZİANTEP

Yüzme Gori 


- Uluslararası spor malzemeleri mağaza zinciri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk mağazasını Sanko Park’ta açtı. Avrupa’nın en büyük spor malzemeleri mağaza zincirlerinden olan firma 40’ıncı şubesini Gaziantep Sanko Park’ta açtı. Tüm spor kategorilerinin geniş ürün yelpazesiyle faaliyet göstereceği mağaza, 70 farklı spor ürününü tek çatı altında buluşturuyor. Sanko Park 1’inci katta 2 bin 884 metrekare alanda açılan mağazada fitness, yüzme, balıkçılık, futbol, dağcılık ve daha birçok alanda dünyaca ödüllü ürünler sporseverlerin beğenisine sunulacak. (LO-Y)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement