SANKO Park'ta spor mağazası açıldı



- Uluslararası spor malzemeleri mağaza zinciri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk mağazasını Sanko Park’ta açtı. Avrupa’nın en büyük spor malzemeleri mağaza zincirlerinden olan firma 40’ıncı şubesini Gaziantep Sanko Park’ta açtı. Tüm spor kategorilerinin geniş ürün yelpazesiyle faaliyet göstereceği mağaza, 70 farklı spor ürününü tek çatı altında buluşturuyor. Sanko Park 1’inci katta 2 bin 884 metrekare alanda açılan mağazada fitness, yüzme, balıkçılık, futbol, dağcılık ve daha birçok alanda dünyaca ödüllü ürünler sporseverlerin beğenisine sunulacak. (LO-Y)

