Sanki süperstar geçiyormuş gibi alkışladılar

-Zanılların araçlara bindirilmeleri

-Yakalanan malzemeler



( BURSA )- Alkışlar eşliğinde kodese....- Bursa polisi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şahısların sokağa çıkma kısıtlamasında evini bastı- Kısıtlamada evlerinin balkonlarına çıkan mahalleli polisi alkış yağmuruna tuttu BURSA



- Bursa'da polis uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 11 kişiyi gözaltına aldı. Kısıtlamanın olduğu saatlerde belirlenen evlere eş zamanlı baskın yaparak şüpheli şahısları tek tek toplayan Narkotik timlerine, vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundular. Edinilen bilgiye göre, Bursa merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen 11 kişiyi tespit eden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri kısıtlamanın olduğu saatlerde şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Gözaltına alınan şahısların evlerinde ve üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 410 gram Metamfetamin, 365 gram Sentetik Kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş 70 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10.900 TL banknot, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet kartuş, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar evlerinden çıkarılıp polis araçlarına bindirildikleri sırada evlerinin balkonlarına çıkan mahalleli polise alkışlarla destek verip teşekkür etti. İ.A. isimli şahıs Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken V.K., F.K., K.Ç., E.İ. , G.Y., E.G., M.S.İ,Ö.O., M.Ş. ve S.Ş. isimli şahıslar hakkındaki adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.





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