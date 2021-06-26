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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Saniyeler ile bir yılı kaybetti

Saniyeler ile bir yılı kaybetti

- Abdullah Ç. sınava giremeyen öğrenci röprotaj

Sınav Öğrenciler 

-- Geç kalanlar ve kimliklerini unutanlar detay
-- Okuldan ve sınava girmek için sıra bekleyen öğrencile

( BURSA )- Bursa'da bir öğrenci dört saniyeyle sınava giremedi- Kapılar kapanırken gelen öğrenci, tüm yakarışlarına rağmen sınava alınmadı- Sınava geç kalanlar geri dönmek zorunda kalırken, koşarak yetişenlerin ise yürekleri ağzına geldi BURSA

- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu, Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15 itibariyle tüm Türkiye'de başladı.
Bursa'da bazı öğrenciler sınava geç kalırken, bir kişi ise 4 saniyeyle sınava giremedi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da YKS sınavı heyecanı yaşandı. Öğrenciler kadar velilerde okul çevresinde evlatları ile birlikte bu heyecanı yaşadı. Bazı öğrenciler kimliklerini unutarak sınava giremezken, bazıları ise giriş saatini kaçırdı. Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Kanuni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde sınava girmek için gelen Abdullah Ç., kapılar kapanırken, okulun önüne geldi. 4 saniyeyle kapıdan içeri giremeyen öğrenci, uzun süre görevlilere dil döktü. Son bir yıldır sınava hazırlandığını belirten Abdullah Ç., '' Uzun zamandır bu sınava hazırlanmaya çalışıyorum. Bugünde trafikten dolayı geç kaldım. TYT'ye girecektim fakat olmadı'' dedi.
Kapılar kapandıktan sonra gelenler ise trafik ve konumdan dolayı sitem etti. (HG-
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