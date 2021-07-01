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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Saniyeler içinde çaldılar, dakikalar sonra yakalandılar... İstanbul Havalimanı’nda cüzdan hırsızları polis ekiplerinden kaçamadı

Saniyeler içinde çaldılar, dakikalar sonra yakalandılar... İstanbul Havalimanı’nda cüzdan hırsızları polis ekiplerinden kaçamadı

Güvenlik kamerası görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

İzleme Odası Adli Kontrol Polis Merkezi Harekete Geç Polis Ekipleri 


- İstanbul Havalimanı'nda yolcunun unuttuğu çantadaki cüzdanı saniyeler içinde alarak olay yerinden uzaklaşan iki şahıs, polis ekiplerinin dikkati sayesinde dakikalar içerisinde yakalandı. Şahsın cüzdanı pantolonun içinden atığı anlar kamerada. Edinilen bilgiye göre Antalya'dan İstanbul Havalimanı’na gelen 80 yaşındaki bir yolcu, servis katındaki bir bankın üzerinde çantasını unuttu. Bu sırada iki şahıs çantanın bulundu banka gelerek oturdu. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne bağlı kapalı devre kamera izleme odasında görevli polis memurları ise unutulan çantanın yanına gelen iki kişiyi fark ederek takibe aldı. Cüzdanı pantolonuna sokup polisi atlatmaya çalıştılar İzleme sırasında çantanın içindeki cüzdanı alarak hızla uzaklaşan iki kişinin, giden yolcu katına yöneldiklerinin görülmesi üzerine hemen devriye gezen polis ekipleri harekete geçti. Dakikalar sonra polis ekipleri tarafından durdurularak incelemeye alınan şahıslardan birinin cüzdanı, pantolonunun içinden attığı anlar ise, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Polisi atlatma çabaları sonuçsuz kaldı Ekipleri atlatma çabaları sonuçsuz kalan şahıslar, detaylı aramalarının yapılması için terminaldeki polis merkezine götürüldü. Bu sırada pantolonunun arka kısmından cüzdanı çıkaran hırsız bu kez cebine koydu. Kurtulamayacağını anlayan şahıs daha sonra içerisinde 6 bin Türk lirası olduğu öğrenilen cüzdanı çıkararak masanın üzerine bıraktı. Haklarında açıktan hırsızlık konusunda işlem uygulanarak mahkemeye sevk edilen hırsızlarla ilgi olarak adli kontrol işlemi uygulandı. (FY-ZA-
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