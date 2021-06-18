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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Saniyeler içinde aracın içindeki cep telefonunu çaldı

Saniyeler içinde aracın içindeki cep telefonunu çaldı

Güvenlik kamera görüntüsü

Güvenlik Güçleri Kamera Hırsız Cep Telefonu 

-Hırsızın aracı kolaçan etmesi
-Araç içindeki telefonu görünce çalmak için yarı açık camdan almaya çalışması
-Hırsızın camdan telefonu alamayınca aracın kapısını alarak telefonu alması
-Telefonu bir poşete koyan hırsızın olay yerinden uzaklaşması

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir hırsız, aracın kapısını açıp koltuğun üzerinde bulunan telefonu saniyeler içinde çaldı. Güvenlik kameralarını hesaba katmayan hırsız güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor. Olay, Kuşadası Davutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracını park edip ihtiyaçlarını almaya giden bir vatandaş, aracına döndüğünde telefonunu bulamadı. Her yerde kayıp telefonunu arayan adam, bir işyerine ait güvenlik kamera görüntüsünü izlediğinde telefonunun çalındığını tespit etti. Güvenlik kamera görüntüsünde hırsızın önce camı yarı açık olan aracın içindeki cep telefonunu almaya çalıştığı, telefonu açık olan camdan çalamayınca kapıyı açarak çalarak hızla aracın etrafından uzaklaştığı görülüyor. Güvenlik kamerasını hesaba katmayıp, çaldığı telefonu bir poşete koyarak bölgeden uzaklaşan hırsızın eşkâlini belirleyen güvenlik güçleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Telefonun sahibi karakola giderek, hırsızlık anı net bir şekilde görünen şahıstan şikayetçi oldu.
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