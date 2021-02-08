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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Saniyeler içerisinde motosikleti böyle çaldı

Saniyeler içerisinde motosikleti böyle çaldı

Motor çalma anına ait güvenlik kamera görüntüleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Polis Kamera Polis Ekipleri 


- Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir şüpheli saniyeler içerisinde bir motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesinde saniyeler içerisinde motosiklet çalan şüpheli şahsı yakalayarak, gözaltına aldı. 17 suç kaydı bulunan şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. (AD-SD-
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