Sandık deposunda çıkan yangın söndürüldü - MERSİN

- Yangına müdahale edilmesi - Yanan depodaki sandıkların dışarı çıkarılması - Yanan saat panosu - Yanan sandıklar - Vatandaşların depoya bakmak istemesi üzerine yapılan ikazlar - Ambulans aracında sağlık kontrolü yapılan bir kadınSandık deposunda çıkan yangın söndürüldüMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde limon sandığı deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Sarıyer Mahallesi Sarıyer Sokak'ta bulunan Hüseyin Demiraslan'a ait iki katlı evin zemin katındaki limon sandıklarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti, depodaki malzemeleri dışarı çıkardı.Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonucu depoda hasar oluştu.
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