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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sandalyeli kavgada engelli vatandaş arada kaldı.. Kavga anları kameraya yansıdı

Sandalyeli kavgada engelli vatandaş arada kaldı.. Kavga anları kameraya yansıdı

İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADAN DETAY

Polis Kamera Engelli Vatandaş 

-KAVGA ARASINDA KALAN ENGELLİ VATANDAŞIN FERYADINDAN DETAY

( IĞDIR -ÖZEL-TEKRAR) IĞDIR

- Iğdır’da iki grup arasında çıkan sandalyeli kavgada engelli vatandaş arada kaldı.Olay, Iğdır merkez Kervan Sokak'ta meydana geldi. Kahvede oturan iki grup bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve dışarıya taştı. Dışarıda birbirlerine kahve sandalyeleri ile saldıran kişiler yerde oturan engelli vatandaşı görmezden geldi. Kavgada kullanılan sandalyelerden biri engelli vatandaşın üstünden geçti. Olay esnasında yerde çaresiz kalan engeli vatandaşın feryadı ise yürek dağladı.Kavga, polisler gelmeden şahısların olay yerinden uzaklaşması ile sona erdi.
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