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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sancaktepe TEM Otoyolu'nda TIR kazası: TEM trafiğe kapandı

Sancaktepe TEM Otoyolu'nda TIR kazası: TEM trafiğe kapandı

drone

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( İSTANBUL - DRONE)- Sancaktepe'deki tır kazası havadan görüntüledi İSTANBUL

- TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrildi. Yol tamamen trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay 14. 30 sıralarında Sancaktepe ilçesi Samandıra mevkii TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Sezer Şimşek kontrolündeki 34 DJB 301 plakalı Mercedes marka TIR seyir halindeyken yan yattı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan TIR TEM yolunu trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan TIR sürücüsü hastaneye kaldırıldı. TIR'ın devrilmesi sonucu Ankara İstikameti trafiğe kapandı. TIR kazası havadan görüntülenirken ekiplerin TIR TEM'den kaldırma çalışmaları sürüyor.
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