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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sancaktepe’de yol verme kavgası: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Sancaktepe’de yol verme kavgası: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Tekme ve yumrukla saldırı anı

Yol Verme Kavgası Kamera Cep Telefonu Saldırı 

-Cep telefonu görüntüsü
-Detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Sankcatepe’de iki kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. Sürücülerden birinin diğerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar kameraya yansıdı. Olay, Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri diğerine yumruk ve tekmeyle saldırırken, taraflar başka bir vatandaşın müdahalesiyle ayrıldı. Öte yandan, kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı Kavga anı kamerada Görüntülerde, sürücülerden birinin diğerine küfür ettiği, diğer sürücünün küfür edene şahsa tekme ve yumruklarla saldırdığı, aralarında bulunan bir vatandaşın ise tarafları ayırmaya çalıştığı görülüyor.
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