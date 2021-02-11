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11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sancaktepe’de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Sancaktepe’de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

İtfaiye

Polis Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-Ambulans
-Polis
-Kaza yapan araçlar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Sancaktep’de 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Eyüpsultan Mahallesi, Samandıra Caddesi’nde dün saat 21. 00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 DFE 818 plakalı Ford Mondeo ile 16 AEZ 706 plakalı Dacıa Dokker markalı 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan durumu vatandaşı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Samandıra Caddesi kaza sebebi ile yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Çekici yardımı ile araçların kaldırılmasından ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.
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