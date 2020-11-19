Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sancaktepe'de ticari taksi ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Sancaktepe'de ticari taksi ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

olay yeri

İlk Müdahale Taksi Şoförü Güvenlik Önlemi Trafik Yoğunluğu Aşırı Hız 

-röportaj
-kaza
-araçlar
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sancaktepe’de aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari taksinin kamyonete çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sancaktepe’de Kemal Türker Mahallesinde Sümer Caddesi ile Palamutdere Caddesinin birleştiği noktada saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Palamutdere Caddesinde aşırı hızla ilerleyen Dacia markalı 34 TKA 43 plakalı ticari taksi Sümer Caddesinde ilerleyen 34 VU 5477 plakalı Ford kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. Kamyonette ve taksi de bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek ardından çevredeki Hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya karışan Ticari taksi şoförü Seyit Gündüz, “Araçla yoldan çıkıyordum diğeri de ana caddeden çıkıyordu, birden vurdu yani bir sağa sola baktım bir şey yoktu. Birden gelip vurdu. Yani normal benim hızım yoktu. Onun hızlı olduğunu düşünüyorum. Dört kişi yaralandı 2’si hafif yaralı” diye konuştu.
Kamyonette bulunan yolculardan Serhat Hayel, “Biz ana cadde üzerinde düz yoldan ilerliyorduk. Taksici tali yoldan çıkarak bize çarptı. Çarpmanın etkisiyle bu şekilde devrildik. Bizim şoför yaralı şu anda ambulansta, sağlık durumu iyi çok şükür kimseye bir şey olmadı” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Hız Konusunda Birbirleriyle YarışıyorlarHız Konusunda Birbirleriyle Yarışıyorlar
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı