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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Sancaktepe’de sağlık çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı’na özel resim sergisi

- Sancaktepe’de sağlık çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı’na özel resim sergisi

Sergiden görüntü

Başbakan Koronavirüs Sağlık Çalışanları Resim Sergisi Hassasiyet 

-Belediye başkanı ve başhekim açıklama
-Açılış
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanları tarafından çizilen resimler sergilendi. Programda, hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına hastane kampüsü içerisine yaptırılan dinlenme bahçesinin açılışı da yapıldı. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanları tarafından resim sergisi düzenlendi.
Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiğit, Uzm. Dr. Aklime Işık, Hemşireler Nagihan Ergitürk, Melike Gül, Radyoloji Teknikeri Songün Poyraz ve Eczaneci Kübra Türkaydın tarafından çizilen resimlerin yer aldığı sergide toplamda 54 adet resim bulunuyor. Ayrıca programa katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına hastane kampüsü içerisine yaptırılan dinlenme bahçesinin açılışını yaptı. “İnce ruhlarını resimlere yansıtmışlar” Programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “14 Mart Tıp Bayramımızdı. Biz de kıymetli sağlık çalışanlarımıza koronavirüs ile mücadele sürecinde göstermiş oldukları fedakarca çalışmalardan dolayı hep teşekkür ettik, çeşitli çalışmalarla yanlarında olduk. Onlara destek vermeye çalıştık. Bugün vesilesiyle de sağlık çalışanlarımıza bir şükran ifadesi olarak küçük bir rekreasyon alanı, hava alabileceği, dinlenebileceği, nefes alabileceği güzel bir mini park yaptık. Dolayısıyla bugün onun açılışı vesilesiyle bir araya geldik. Doktorlarımızın özellikle sanatçı ruha sahip olduklarını, ince bir ruha sahip olduklarını biliyoruz. Sağlık çalışanlarımızın yapmış olduğu resimleri görünce ben gerçekten çok mutlu oldum. O hassasiyetlerini, o ince ruhlarını yansıtmışlar bu resimlere de. Bu vesileyle 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi.
“Hastanemize bir tablo kadar güzel yeşil bir alan hediye edildi” Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiğit ise, “Her şeyden önce de bu mücadelede bizimle birlikte olduğunu hissettiren bir toplumla birlikte yola çıktık. Biz de 14 Mart'a renk katacak en güzel şey bir resim sergisi oluruz dedik. Bunu bugün hayata geçirdik. Sağlık çalışanlarını bu yoğunlukta belki de en mutlu edebilecek şey, çok güzel, yeşil, iyi organize edilmiş bir alanda bir bardak çay içmek olabilirdi. Belediye başbakanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hastanemize bir tablo kadar güzel yeşil bir alan hediye etti” diye konuştu.
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