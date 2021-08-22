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Sancaktepe'de sağlık çalışanları ve vatandaşlara aşure ziyafeti
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Sancaktepe'de sağlık çalışanları ve vatandaşlara aşure ziyafeti

Sancaktepe'de sağlık çalışanları ve vatandaşlara aşure ziyafeti

Aşure için kurulan alan

Hastane Allah Esenli Sağlık Çalışanları Aşure Günü 

-Başkanın aşure dağıtması
-Aşurede Türk bayrağı deseni
-Başkanın aşure dağıtması
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sancaktepe’de Muharrem ayı dolayısıyla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde sağlık çalışanları ve vatandaşlara aşure dağıtıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de etkinliğe katılarak sağlık çalışanları ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Hastanenin yanı sıra ilçede 3 farklı noktada daha vatandaşlara aşure ikram edildi. Sancaktepe’de Muharrem Ayı dolayısıyla Sancaktepe Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kurulan alanda sağlık çalışanları ve vatandaşlar aşure ikramında bulunuldu. Dev kazanlarda yapılan Türk bayrağı desenli aşure hastane önünde sağlık çalışanları ve vatandaşa dağıtıldı. Etkinliğe Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de katılarak vatandaşla bir araya geldi. Başkan Şeyma Döğücü ile Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanı sıra Sancaktepe’de Sarıgazi Demokrasi Caddesi, Yenidoğan Dörtyol Meydanı ve Samandıra Saat Kulesi'nde de vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Etkinlikte konuşan Başkan Şeyma Döğücü, “Mübarek Muharrem ayının ilk on gününü geçirdik ve aşure gününe eriştik. Biz de ilçemizde aşurelerimizi dağıtmak için kazanlarımızı kaynattık. İlk olarak ilçemizde Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanemizin bahçesinde hastalarımıza ve yakınlarına dağıtarak başladık. Bundan sonra üç meydanımızda yine dağıtımlara devam edeceğiz. Muharrem ay, içinde birçok inanışı barındıran, bereketin bolluğun, kardeşliğin, huzurun ayı, kurtuluşun ayı. İnşallah ülkemize, milletimize, insanlığa hayırlar getirir duasıyla bu bereketli günü Sancaktepe halkımızla paylaşıyoruz. Bereketli olsun diyoruz. Rabbim hayırlar nasip etsin inşallah” dedi.

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