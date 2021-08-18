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Sancaktepe’de patenle dans eden gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sancaktepe’de patenle dans eden gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Sancaktepe’de patenle dans eden gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

montaj tünelde

Kamera Cep Telefonu Araç İçi Kamera 

-patenli genç
-otobüs
-otomobiller
-vatandaşlar

( İSTANBUL - ÖZEL)-Hem otobüsün arkasına tutundu hem dans etti İSTANBUL

- Sancaktepe’de hızla akan trafikte otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen patenli genç, hem kendi canını hem de diğer sürücüleri riske attı. Görüntülendiğini fark eden genç, trafiği tehlikeye atarak dans edip şovuna devam etti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sancaktepe’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda patenli bir genç, İETT otobüsünün arkasına tutunarak, tehlikeye aldırış etmeden cadde üzerinde ilerlemeye başladı.
Cep telefonu ve araç kameralarına yansıyan görüntülerde otobüsün arkasına takılan patenli genç trafikte ilerlerken, yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı. Adeta faciaya davetiye çıkaran gencin, yolculuk esnasında otobüsten sarkarcasına yaptığı hareketler ise dikkatlerden kaçmadı. Patenli gencin ara ara dans ederek riskli hareketlerde bulunduğu da görüldü.
Otobüsün arkasına takılan gencin üzerinde herhangi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmazken, yaptığı yolculuk diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getirdi. Bir süre otobüsün arkasında tehlikeli yolculuğa devam eden genç, durağa geldiği zaman otobüsten ayrıldı. Otobüsün arkasında takılan patenli gencin dans ederek yaptığı riskli yolculuk hem araç içi kamerasına hem cep telefonu kamerasına yansıdı. (ES-CGK-
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