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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Sancaktepe'de miras kavgası kanlı bitti

Sancaktepe'de miras kavgası kanlı bitti

Zanlının çıkışı

( İSTANBUL )- Kardeşini tabancayla vurarak öldürdü İSTANBUL

Akalan Kamera Miras Kavgası Harekete Geç Polis Ekipleri 


- Cezaevinden çıktıktan sonra miras kavgası yüzünden kardeşini öldürdü. Olay, Sancaktepe Hilal Mahallesi Eğitim caddesinde 06 Ocak Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre önceden miras konusundan kavgalı oldukları öğrenilen ağabey İsmet Ö.(41) ve kardeşi Yaşar Ö.(39) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Yaşar Ö., kardeşine ateş etti. İsmet Ö. hayatını kaybederken, Yaşar Ö. ise kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şüpheli Yaşar Ö.'yü 24 saat içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Yaşar Ö.'nün cezaevinde olduğu sırada babasının sahip olduğu evi kardeşine bıraktığını öğrendiğini ve kardeşiyle kavga ettiğini söyledi.

Akrabalarının kendilerini barıştırmak istediğini ancak bu sırada yeniden tartışmaya başladıklarını anlatan Yaşar Ö., bu sırada kardeşini vurduğunu anlattı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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