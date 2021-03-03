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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sancaktepe’de kısıtlamada kumar oynatılan mekana baskın

Sancaktepe’de kısıtlamada kumar oynatılan mekana baskın

kumar oynayan şahıslar

Kambi Polis Para Cezası İskambil Kağıdı Dolar 

-baskın anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sancaktepe’de kısıtlamada kumar oynatılan mekana polis baskın yaptı. Baskında kumar oynadığı tespit edilen şahıslara, toplam 19 bin 521 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Veysel Karani Mahallesi’nde 1 Mart günü 22.00 sıralarında bir işyerinde kumar oynatıldığı yönünde ihbar üzerine, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından baskın yapıldı. Yapılan baskında içeride bulunan 8 şahıstan 7’sinin kumar oynadığı tespit edildi. Baskında 10 deste iskambil kağıdı ile kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 dolar ile ve 22 bin 475 lira para ele geçirildi. Konu ile ilgili işyeri sorumlusu M.K. isimli şahıs hakkında “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapılırken, işyerinde bulunan şahıslara “5236 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçlarından toplamda 19 bin 521 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen işyeri ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
(MB-
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