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Sancaktepe'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sancaktepe'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Sancaktepe'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

montaj tünelde

İlk Müdahale Kırmızı Işık Işık İhlali Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-kaza yapan araç
-yerde oturan yaralı
-yaralıya müdahale
-yaralının ambulansa alınışı
-polis

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Sancaktepe'de cadde üzerindeki dört yola kontrolsüz giren iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sancaktepe Yenidoğan'da Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Peugeot marka 34 BMB 642 plakalı Muhammet Kütükoğlu yönetimindeki otomobil, dört yol ağzına geldiği sırada Ford marka 34 JA 7888 plakalı Hüseyin Remzi Karslıoğlu kontrolündeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonrası Hüseyin Remzi Karslıoğlu bulunduğu araç içerisinde yaralanırken, Muhammet Kütükoğlu kazayı yara almadan atlattı. Otomobil içerisinden vatandaşlar tarafından çıkarılıp kaldırıma oturtulan Karslıoğlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı, ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hangi otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığını tespit etmek için inceleme başlattı. (CGK-
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