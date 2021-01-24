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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Sancaktepe'de fabrika bahçesinde minibüs alev alev yandı

Sancaktepe'de fabrika bahçesinde minibüs alev alev yandı

itfaiye ekiplerinden detay

Polis Fabrika Bild Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-yanan araç görüntüsü
-polisler
-fabrika
-söndürme çalışmaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sancaktepe'de su imalatı yapan bir fabrikaya ait alanda bulunan minibüs alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiyeci ekibi sevk edildi. Olay, Eyüp Sultan Mahallesi, Sancaklı Sokakta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su imalatı yapan fabrikaya ait bölgede bulunan Ford marka minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Öte yandan, minibüsün yandığı esnada ara ara patlamaların olduğu görüldü.

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