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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sancaktepe’de evinde uyuşturucu satan şahıs kıskıvrak yakalandı

Sancaktepe’de evinde uyuşturucu satan şahıs kıskıvrak yakalandı

Montaj tünelde

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Kurusıkı Tabanca Pompalı Tüfek 

-Tüfek tabanca
-Paralar
-Uyuşturucu

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sancaktepe’de evinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıs polis tarafından evine yapılan baskınla yakalandı. Evde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile kuru sıkı tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Sancaktepe’de E.D. isimli bir şahsın ikametinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine, polis tarafından şahsın Sancaktepe ilçesi Safa Mahallesinde bulunan ikametine12.04.2021 tarihinde baskın düzenlendi.
Şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramalarda 728.2 gram bonzai, 6.30 gram skunk, 28 gram kubar, 2 adet kurusıkı tabanca, 55 adet kurusıkı mermisi, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL para ele geçirildi. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan 13.04.2021 tarihinde adli makamlara sevk edilen E.D. isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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