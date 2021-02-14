Sancaktepe’de devrilen ağaç yolu kapadı

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( İSTANBUL )-Kaldırımda kimsenin yürümemesi olası faciayı önledi İSTANBUL



- Sancaktepe’de kaldırımda bulunan bir ağaç bir anda yola devrildi. O esnada kaldırımda kimsenin yürümemesi olası faciayı önlerken, ağaç park halinde bulunan otomobilleri kıl payı teğet geçerek yola devrildi. Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi Sümer Caddesinde kaldırımda üzerinde bulunan bir ağaç, saat 17.00 sıralarında, kar yağışı ve rüzgarın etkisine dayanamayarak bir anda devrildi. Yola devrilen ağaç, yolu araç trafiğine kapattı. O sırada kaldırımda kimsenin yürümüyor oluşu olası bir faciayı önlemiş oldu. Devrilen ağaç, yol kenarında park halinde olan otomobilleri teğet geçerek kıl payı yola devrildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ağacı keserek yoldan aldı. İtfaiyenin çalışması sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.



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