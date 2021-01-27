Sancaktepe Belediyesinden barajlarda azalan suya karşı tasarruflu musluk hamlesi

-Belediye başkanı ile vatandaş arasında sohbet

-Belediye Başkanı ile röp.

-Genel



( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- Sancaktepe Belediyesi, su tasarrufu ve koronavirüs konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara su kullanımında tasarruf sağlayan musluk aparatı ile hijyen malzemeleri dağıttı.

Gerçekleştirilen çalışmaya Başkan Şeyma Döğücü’de katılım sağladı. İstanbul'da barajlarda yaşanan su seviyesindeki azalma sonrası Sancaktepe Belediyesi tasarruflu musluk hamlesiyle harekete geçti. Başkan Döğücü öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada, suda tasarruf sağlayacak musluk aparatları ile koronavirüs önlemleri kapsamında da maske ve dezenfektan hediye edildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, beraberindeki ekiple vatandaşların evine giderek, geri dönüşüm çantası içerisinde önceden hazırlanmış olan musluk aparatları ile hijyen malzemelerini hediye ederken, vatandaşlarla da uzun süre sohbet etti. "Su tasarrufuna dikkat çekmek istiyoruz" Gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Şeyma Döğücü, “Sancaktepe Belediyesi olarak bütün evlerin kapısını çalıp, hijyen setlerimizle birlikte su tasarrufunu sağlayan, musluk aparatlarımızı dağıtacağız. Hem COVID- 19 hem de su tasarrufuyla ilgili farkındalık oluşturmak için bu çalışmayı başlatmış, olacağız” diye konuştu.

"Acil Hayat Butonlarımızı dağıttık" Pandemi sürecine ilişkin çalışmalara da değinen Başkan Döğücü, " Pandemi nedeniyle başlatılan kısıtlamalar sonrası esnafımızdan bizlere çok sayıda talep geliyor. Bizde Vefa Destek Grubumuzla birlikte bu konu üzerinde çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Gelen talepleri sosyal yardım işlerimiz vasıtasıyla değerlendiriyoruz. Her birine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

“EBA destek noktası kurduk” Pandemi sürecinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili sözlerine devam eden Başkan Döğücü, "Evden çıkamayan yaşlılarımız için 'Acil Hayat Butonu' dağıttık. Bu sayede ihtiyaçları olduğu anda bize ulaşıyorlar. Pandemi nedeniyle günlük çalışan ve yevmiyelerini alamayan vatandaşlarımız için de ödeyemedikleri borçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bir de pandemi ile birlikte uzaktan eğitim söz konusu. Bu süreçte çocuklar için gelen tablet taleplerini elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Her mahallemize EBA destek noktası kurduk. Çocuklarımız gelip bu noktalara gelip uzaktan eğitimden faydalanabiliyor" diye konuştu.





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