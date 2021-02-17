Sancaktepe Belediyesi karlı havada minik dostlarımızı unutmadı

-hayvanlar

-mama verilmesi



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Sancaktepe Belediyesi, beslenme noktalarına mama ve yem bırakarak buradaki sulukları doldurdu. Veteriner işlerine bağlı ekipler, hem Belediye’nin kurduğu barınaklara hem de ilçenin farklı noktalarındaki açık alanlardaki beslenme noktalarına mama ve yem bırakarak buradaki sulukları doldurdu. Ekipler ayrıca park ve bahçelerde sokak hayvanları için yerleştirilen kulübelerin temizliğini de gerçekleştirdi. Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü, sokak hayvanlarına sahip çıkarak toplumsal bir bilinç oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Bugün ayrıca 17 Şubat Dünya Kediler günü, benim de kedilere karşı ayrı bir sevgim var. Ayrıca Kartal isminde birde kedim var. Sancaktepe’de minik dostlarımız için her türlü çalışmayı ekiplerimizle birlikte yapıyoruz. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Toplumsal bir hareketle sokak hayvanlarımıza hep birlikte sahip çıkalım ve sevelim. Onlar bizim bu dünyadaki en güzel dostlarımız” ifadelerini kullandı. (MB-



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