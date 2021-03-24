Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü Kocaeli’de kaza yaptı

--Hastaneden detaylar

--Belediye Başkan Yardımcısı ile röportaj



( KOCAELİ - OLAY YERİ) KOCAELİ



- Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, eşi Salih Döğücü ile Ankara’da düzenlenen AK Parti Olağan Kongresi’nden dönerken Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde kaza yaptı. Kazada Başkan Döğücü, eşi ve aracı kullanan şoför yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’da düzenlenen AK Parti Olağan Kongresi’nden dönen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve eşi Salih Döğücü’nün içinde bulunan otomobil, kar yağışının etkili olduğu yolda bariyerlere çarptı. Kazada Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, eşi Salih Döğücü, aracı kullanan şoför Yunus Aksu yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Başkan Şeyma Döğücü, eşi Salih Döğücü, aracı kullanan şoför Yunus Aksu, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri süren Başkan Döğücü, eşi Salih Döğücü ve aracı kullanan şoför Yunus Aksu’nun hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.Kazayla ilgili açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, “Kongremizin dönüşünde başkanımızın aracı Kuzey Marmara Otoyolunda kaza yaptı. Şu an herhangi bir problem teşkil edecek bir durum yok. Genel anlamda sağlık durumları çok iyi. Eşi ve aracı kullanan arkadaş da vardı. Durumları iyi, sıkıntı yok. Ufak problemler var. Sağlık durumlarını engelleyecek herhangi bir durum yok” dedi.





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