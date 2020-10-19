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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sanayide feci iş kazası: 1 ölü

Sanayide feci iş kazası: 1 ölü

Olay yeri

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı İş Kazası Cenaze Aracı Sanayi Sitesi 

-Görevliler
-Cesedin cenaze aracına konulması
-Ölen işçinin fotoğrafı

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'da sanayi sitesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi feci şekilde can verdi.Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen iş kazasında 55 yaşındaki demir doğrama ustası Orhan Durmuş feci şekilde can verdi. Olay, bir arkadaşının 'iyi akşamlar' dilemek için Orhan Durmuş'un dükkanına gelmesi ile ortaya çıktı. Atölyede tek başına çalışırken demir kesme bıçağının çalışır vaziyette üzerine düşmesi ile hayatını kaybeden Durmuş'u yerde gören arkadaşı durumu çevredekilere haber verdi. Olay yerine gelen çevre esnaflar, çalışan makinenin fişini çekip içerideki demir doğramayı dışarı çıkarttılar. O sırada sanayide tamir için bulunan ambulans ekibi, Orhan Durmuş'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Durmuş'un cesedi, otopsi için KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
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