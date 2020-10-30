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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Cumhurbaşkanımız İzmir depremini bizzat yakından takip ediyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Cumhurbaşkanımız İzmir depremini bizzat yakından takip ediyor'

Bakanın konuşması

( BURSA ) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Cumhurbaşkanımız İzmir depremini bizzat yakından takip ediyor"-"Can kaybı yaşamamak en büyük temennimiz" BURSA

Deprem Geçmiş Olsun 


- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir depremini bizzat yakından takip ettiğini belirterek, "Can kaybı yaşamamak en büyük temennimiz" dedi.
Bursa'da Gökmen Uzay Havacılık Merkezi'nin açılışında konuşan Bakan Varank, "Bizler de depremi hissettik. Cumhurbaşkanımız konuyu bizzat yakından takip ediyor. İçişleri Bakanımız başta tüm kurumlarımız teyakkuz halinde. İki bakanımız İzmir'e inmek üzere. Can kaybı yaşamamak en büyük temennimiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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