Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sanayi sitesinde yangın çıktı, yangına müdahale etmeye çalışan işçi yaralandı

Sanayi sitesinde yangın çıktı, yangına müdahale etmeye çalışan işçi yaralandı

Yanan dükkan

İlk Müdahale Kimyasal Madde Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Sanayi Sitesi 

-Dükkana müdahale eden kişiler röp.
-Yaralanan işçi
-yaralı işçinin ambulansa bindirilişi
-yaralı işçiye ambulansta müdahale edilişi
-itfaiye ekipleri inceleme
-Cep telefonu görüntüleri
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde üretimi yapan iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye gelene kadar yangına müdahale etmeyen işçilerden 1’i yaralandı. Yangın, bugün saat 12.30 sularında Başakşehir’de bulunan Atatürk Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sanayi sitesi içerisinde kimyasal madde üretimi yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi orada çalışan işçiler ve çevre dükkanlarda çalışan işçiler yaptı. İtfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale etmek isteyen yabancı uyruklu 1 işçi ise vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluşarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı işçi daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. itfaiye ekipleri yangın sonrasında işletme ve çevresinde inceleme yaptı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement