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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sanayi sektöründe erken mesai uygulamasına geçildi

Sanayi sektöründe erken mesai uygulamasına geçildi

işçilerin fabrikaya gelmesi

Fabrika Sanayi Sektörü Kış Saati 

-işçilerden görüntü
-fabrikanın yöneticisi ile röp
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da, korona virüs tedbirleri kapsamında sanayi sektörü erken mesai saatine geçti. Saat 07.00’de gelen işçiler iş başı yaptı. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, virüsle mücadele kapsamında 'Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı. Kararın ardından işçiler, virüs tedbirleri kapsamında erken saatte işe başladı.
Virüsün tüm toplumun problemi olduğunu belirten fabrikanın sahibi Cem Baybör, “Valilik açıklama yapmış, sabah 07.00’da başlayın diye, biz de kurallara uyduk. 07.00’da başladık çalışmaya. İşçiler geldi, böyle bir kural varsa, yasa varsa herkes uyacak. Pandemi herkesi problemi. Normalde işe giriş saati, çıkış saati hep aynı olduğundan pandemiden dolayı sıkıntı yaşanıyordu. O yüzden 07.00’ye alınan saatler çok mantıklı oldu. Herkes aynı saatte işe gelmiyor, aynı saatte çıkmıyor. O yüzden güzel” diye konuştu.
(MT-MÇ-Y)
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