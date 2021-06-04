Sanayi esnafı 30 yıl sonra yapılan yolu hayır yaparak kutladı

-Başkan Akın'ın hayır sofrasında konuşması

-Muhtar Konuşma



( MANİSA )- Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yolları yapılan Erbiller Sanayi Sitesi esnafı teşekkür hayrı yaptı MANİSA



- Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Erbiller Sanayi Sitesi esnafı 30 yıl sonra yapılan yollar için hayır etkinliği düzenledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da düzenlenen hayra katılarak esnaf ile bir araya geldi. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz haftalarda başlanan ve yapımı devam eden yol yenileme çalışmaları için Erbiller Sanayi Sitesi esnafı hayır düzenledi.

Uzun yıllardır sanayi sitesinde yol çalışmalarının yapılmasını talep eden esnaf, Başkan Çetin Akın’ın talimatıyla başlayan ve aralıksız yürütülen çalışmalardan dolayı Başkan Çetin Akın’a teşekkür etti. Sanayi sitesi esnafının düzenlediği hayra Başkan Çetin Akın ile birlikte Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri Fehmi Gülen, İbrahim Gökdere, Barış Erbaş, Recep İşleyen, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz ve yönetim kurulu üyeleri, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya da katılım gösterdi. Muhtardan Başkan Akın’a teşekkür Başkan Çetin Akın’a teşekkürlerini ileten Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, “Erbiller Sanayi Sitesine 30 yıldan beri bir çivi dahi çakılmadı. Bu yüzden de esnaf oldukça zor durumdaydı. Allah sizden razı olsun ki yaptığınız çalışmalarla burayı bir düzenli bir hale getirdiniz. Emeklerinden dolayı size teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Problemleri hızlı bir şekilde çözüyoruz” Başkan Çetin Akın ise, “Seçimi kazanırsak Erbiller Sanayi Sitesinde yıllardır yaşanan problemleri çözeceğiz dedik. Allah bize bunu nasip etti. Bütün imkanlarımızla sanayi sitemizin sorunlarını çözmek için çalışmalarımıza başladık. Erbiller Sanayi Sitesi'nde yapacağımız çalışmalar için altı ay zaman tespit etmiştik ama ekiplerimiz sağ olsunlar gece gündüz demeden çalışarak çok hızlı yol aldık ve kaliteli bir iş çıkardık. Koronavirüs salgını nedeniyle esnafımız oldukça zor günler yaşıyor. Biz de bu hizmetleri yaparken esnafımızı daha fazla zorlamak istemedik. Çalışmalarımız esnafımıza hayırlı olsun” dedi.



