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Sanayi bölgesi yakınında çıkan yangın korkuttu
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sanayi bölgesi yakınında çıkan yangın korkuttu

Sanayi bölgesi yakınında çıkan yangın korkuttu

yangının çıktığı araziden görüntüler,

Fabrika Yangın Altın Gesi Yangına Müdahale 

-itfaiye ekipleri,
-ekiplerin yangına müdahale etmesi,
-alevlerden görüntüler,
-ekiplerin soğutma çalışması yapması,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde, fabrikaların yoğun olarak bulunduğu bir noktadaki boş arazide çıkan yangın korkuttu. Yangın, ihbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların yoğun olarak bulunduğu alandaki boş bir arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, arazideki çöpleri de tutuştururken, bölgede de yoğun duman oluşurdu. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep OSB itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına ise devam ediyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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