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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Sanatçı Nilüfer korona virüs aşısı oldu

Sanatçı Nilüfer korona virüs aşısı oldu

Aşı olması

Sosyal Medya Meme Kanseri Lenf Şarkıcı 

-konuşması

( İSTANBUL )- Korona virüs aşısı olan Nilüfer'e takipçisinden kızdıran yorum İSTANBUL

- Korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanması sürerken ünlü şarkıcı Nilüfer de aşısını oldu. O anları sosyal medyadan paylaşan sanatçı, bir takipçisinin kızdıran aşı yorumuna ise cevap verdi. Korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanması sürerken ünlü şarkıcı Nilüfer de aşısını oldu. Nilüfer, korona virüs aşısı olduğun anın görüntüsünü, "Karar verdim aşı oldum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşıma bir takipçisi, "Bu korona aşısı değil. Ben de yaptırmak için bekliyorum sabırsızlıkla. Fakat tüm korona aşıları sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?" ifadelerini yazdı ve gülen emojiler koydu. Sanatçıdan bu yoruma ise cevap gecikmedi. Nilüfer, "Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılamıyor. Gülünecek bir şey değilmiş değil mi?" cevabını verdi.
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