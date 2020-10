Sanatçı köyündeki etkinlikler pandemide de sürüyor

-Tasarım atölyesi

-Atölyedeki çalışmalar

-Mehmet Taşdiken ile röportaj

-Kerpiçten tasarım atölyesi

-Ziyaretçilere atölyede bilgiler verilmesi



( KONYA ) -- Sonsuz Şükran Köyü, artık yaz kış kültür sanat etkinliklerini yıl boyu sürdürecek KONYA



- Konya’nın Hüyük ilçesinde sanatçılara ait kerpiç evlerin yer aldığı Sonsuz Şükran Köyü’nde bundan sonra sanatsal etkinlik ve faaliyetlerin kış mevsimi de dahil yıl boyu süreceği, mekanın her gün ziyaret edilebileceği belirtildi. İlçeye bağlı Çavuş Mahallesi’ndeki Sonsuz Şükran Köyü’nün kurucusu Mehmet Taşdiken, sanatçılara ait yerleşim merkezinde pandemi sürecinin tüm sıkıntılarına rağmen geçmiş yıllarda olduğu gibi bazı sanatsal faaliyetler ve kültürel etkinlik ile aktivitelerin devam ettiğini söyledi.



Bu yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün de desteğiyle Tasarım Akademileri Sinema Atölyeleri kapsamında, ağırlıklı olarak sinema başta olmak üzere resim ve heykel alanında da çalışmalar yaptıklarını anlatan Taşdiken, heykeltıraşlar, ressamlar ve müzisyenlerin yürütülen bu atölye faaliyetlerinin içerisinde yer aldıklarını belirtti.

Sanatçı köyüne pandemi sürecinde 1 resim heykel atölyesi ile 4 de köy odası kazandırdıklarını da anımsatan Taşdiken, bundan böyle sanatçılara ait yerleşim merkezinin kış mevsimi de dahil açık ve canlı etkinliklerin yer alacağı bir mekan haline dönüşeceğini söyledi.



Taşdiken, “Bizim için çok önemli bir çalışma imkanı, fırsatı da oldu diyebilirim. Sonsuz Şükran Köyü bu yıldan itibaren 365 gün ziyaret edilebilecek, açık ve canlı etkinliklerin yine burada bazen değişik konserlerin, caz konserlerinin devam edeceği bir alan olarak hayatiyetini sürdürecek, kışın da buradayız. Bu yıl atölyelerde daha çok sinema eğitimine ağırlık verdik. Çevredeki gençlerin, ilgili insanların gelip sinema hakkında bilgi sahibi olması, atölyelere katıldıktan sonra aynı zamanda bir uygulama çalışması yapılması planlandı, bunları gerçekleştirdik. Türkiye’nin çok önemli yönetmenleri, oyuncuları ve teknik adamları yaz boyu köye geldiler, burada hem atölye çalışmaları yaptılar, hem bazıları canlı yayınladığımız söyleşilerde bulundular. Çok sayıda katılımcı oldu bu etkinliklere ve insanları onlarla buluşturduk. Bu anlamda Sinema Genel Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Bu yıl peyzajıyla ilgili olarak çalışma da yaptıkları Sonsuz Şükran Köyü’nde çok sayıda gül fidanının yanı sıra 3 bin lavanta fidesini de mekanda toprakla buluşturduklarını vurgulayan Taşdiken, on yıl önce iki kerpiç ev inşaatıyla başlayan sanatçı köyü projesinin devam eden inşaatlarla 50 haneye ulaşacağını söyledi.



İnşaat halindeki 18 yeni kerpiç evin bitmesiyle bölgede inşaat defterini de kapatmış olacaklarını vurgulayan Taşdiken, “Burada, ayrıca karşı tarafta ‘tarım kampı’ olarak inşa edilen hanelerle birlikte bölgemizde 90’a yakın kerpiç ev olacak. Sonsuz Şükran Köyü’nün birinci önemli özelliği; kerpiçten yapılarla eski ve klasik bir köy mimarisi oluşturmaktı. Artık bundan sonra yeni bina, yeni inşaat yapılmayacak. Bundan sonraki hedefimizde ise, büyük hedeflerimizden birincisi, on yıldan bu yana planladığımız Tasarım Akademisi'ni hayata geçirmek. Fiili olarak uygulamalarına da başladık. Hemen arkasından da bunu projesi de hazır olan büyük bir yapı halinde inşa etmek, bu eli kulağında. Tasarım Akademisi, Türkiye’de örneği olan bir model değil. Bu akademiyle hem bölgedeki meraklıların, yetenekli genç kadınlarımızın iş sahibi olmalarına imkan sağlayacağız. Hem de Türkiye’nin tasarıma yönelik olarak hediyelik eşyalar, mobilyalar ve değişik alanlarda, İtalya ve Fransa başta olmak üzere oralara da tasarım objeler satacağız. Bu, bir tarafıyla akademik bir okul, öbür tarafıyla da uygulamaya yönelik bir pazar oluşturacak” diye konuştu.

(ARÖ-FÇ-FM-



loading...