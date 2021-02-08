Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sanat sokağa taşındı

Sanat sokağa taşındı

Etkinlikten görüntü

Psikolojik Destek Psikoloji Akalan Osmanpaşa Paşalı 

-Vatandaşlar
-Müzik
-Detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Pandemi sürecinde Gaziosmanpaşalıların kültür ve sanat etkinliklerinden uzak kalmaması adına Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi, birçok noktada açık hava etkinlikleri düzenliyor. Sokak konserleri, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri ve sahne gösteri ile vatandaşlar evlerinden çıkmadan sanatla buluşuyor. Pandemi ile mücadele vatandaşların sosyal faaliyetlerden uzaklaşması ve hastalığa yakalanma korkusu yaşaması nedeniyle psikolojik destekler ve bilinçlendirme çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu süreçte vatandaşlara moral sağlamak amacıyla kültürel etkinliklerini dijital ortamla evlere kadar ulaştıran Gaziosmanpaşa Belediyesi, sanatı sokağa taşıyan yeni bir projeyi hayata geçirdi. İçişleri Bakanlığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sanatla Dönüşüm Derneği’nin desteklediği “Sanatın Sokak Hali” projesi kapsamında ilçenin çeşitli noktalarında açık hava etkinlikleri düzenleniyor. Açık havada sahne etkinlikleri ile vatandaşlar moral depoluyor Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi’nin gerçekleştirdiği programlarda sokak konserlerinden tiyatroya, çocuk etkinliklerinden çeşitli gösterilere birçok sahne etkinliği düzenleniyor. Etkinliklerde pandemi tedbirleri kapsamında Temizlik, Maske ve Mesafe (TMM) kuralları uygulanıyor. Evlerinden çıkmadan, oturdukları mahalle ve sokakta sanat faaliyetleri ile buluşan vatandaşlar, etkinliklerde keyifli vakit geçiriyor. Her yaşa ve her kesme hitap eden sokak etkinlikleri 16 mahallenin tamamında gerçekleştirilmeye devam edecek. (ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı