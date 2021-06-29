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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Sanat camiası tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Demirel'i son yolculuğunda yalnız bıraktı

Sanat camiası tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Demirel'i son yolculuğunda yalnız bıraktı

CENAZE TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜLER - TORUNU İLE RÖP - KOMŞUSU İLE RÖP

( MUĞLA )- Tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Demirel gözyaşları içinde toprağa verildi MUĞLA

Hastane Cenaze Tiyatro Sinema Oyuncusu Olacak O Kadar 


- Türkiye’nin sevilen oyuncularından tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Demirel toprağa verildi.
Cenazeye sanat camiasından kimsenin katılmaması ise dikkat çekti. Uzun bir süredir Marmaris’te yaşayan 77 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Demirel dün ileri derece zatürre şikayeti ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sevilen sanatçının cenazesi göz yaşları içinde toprağa verildi.
Cenaze namazı Marmaris Siteler Mahallesi Camiinde kılındı. Cenazeye, Ali Demirel’in eşi Melek Demirel kızı Sara Demirel Tezcan, Oğlu Sun Demirel, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve yardımcıları katıldı.
Cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığına defnedilen sanatçının torunu yaşadıkları son anı anlattı. Alara Tezcan yaptığı açıklamada, "Dedem tek böbrekle yaşıyordu. Şeker ve tansiyon rahatsızlıkları vardı. O gün de hareket etmekte zorlanıyordu, ambulans çağırdık, hastaneye gittik. Herşey iki saat içinde oldu, hemen entübe edilerek, tedaviye alındı. 24 saat sonra ne yazık ki kaybettik çok canım acıyor ‘’ dedi.
“Çiçek Abbas”, “Talih Kuşu”, “Banker Bilo” ve Levent Kırca’nın ‘’Olacak O Kadar’’ skeçlerinde rol alan sinema ve tiyatro sanatçısının cenaze törenine sanat camiasından kimse katılmadı. Marmaris’te yaşadığı site komşuları dışında gelenin olmadığı törende 6 yıldır çok yakın ahbaplık yaptığı arkadaşı Merih Ergün ise onu çok özleyeceklerini belirterek, ‘’ Biz 6 yıldır çok yakındık sürekli olacak o kadar da ki arkadaşlarını anlatıp onlardan bahsediyordu, çok eğlenceli çok keyifli bir insandı. Onu çok özleyeceğiz‘’ dedi.
(GK-OD-
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