SANA - Yemen'de çocuklar açlık tehdidiyle karşı karşıya
- Sana 'daki Sabeen Hastanesinden detaylar - Hastanede tedavi olan çocuklardan detaylar - Hastanede tedavi olan çocuğun ailesi ile röportaj - Tedavi gören çocuklardan detaylarSANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşlarının, maddi yetersizlik, finansman eksikliği gibi sebeplerden ötürü yeterince yardım edemediği Yemen'de, yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklar, başkent Sana 'daki Sabeen Hastanesinde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor.
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