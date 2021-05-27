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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
SANA - Yemen'de çocuklar açlık tehdidiyle karşı karşıya

SANA - Yemen'de çocuklar açlık tehdidiyle karşı karşıya

- Sana 'daki Sabeen Hastanesinden detaylar - Hastanede tedavi olan çocuklardan detaylar - Hastanede tedavi olan çocuğun ailesi ile röportaj - Tedavi gören çocuklardan detaylarSANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşlarının, maddi yetersizlik, finansman eksikliği gibi sebeplerden ötürü yeterince yardım edemediği Yemen'de, yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklar, başkent Sana 'daki Sabeen Hastanesinde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor.

Başkent İnsani Yardım 

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