SANA - Yemen'de akut yetersiz beslenme sorunu çocukların hayatını karartıyor
: - Hastane binası ve çocuk bölümünde yatan hastalar - Akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan Yemenli çocuklar ve aileleri - Oğlu akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan baba İbrahim ile röportaj - Akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan Şadi'nin hastane yatağındaki görüntüleriYemen'de akut yetersiz beslenme sorunu çocukların hayatını karartıyor - Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de yüzbinlerde çocuk, en hareketli ve dinamik çağlarını, zayıf bedenlerini ölümün pençesinden kurtarmakla geçiriyor - Oğlu akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan baba İbrahim: - "Şartlar çok zor. İlaç alacak param yok ve 150 bin riyalden (250 dolar) fazla borcum var"SANA (AA) - TALAL ARİF - Yemen'de akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olan yüzbinlerce çocuk, 6 yılı aşkın süredir devam eden savaşın faturasını en ağır şekilde ödüyor.Savaş nedeniyle işsizliğin ve iç göçün arttığı, çalışanların ise maaşlarını almakta sıkıntı yaşadığı ülkede babalar, bir deri bir kemik kalmış çocuklarını hayata bağlamak için mücadele veriyor.Akut yetersiz beslenme ve beyin atrofisi sorunu yaşayan 10 yaşındaki Şadi'nin babası İbrahim, bu mücadeleyi verenlerden sadece biri.
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