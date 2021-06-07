Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı

Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı

şehidin naaşının getirilmesi

Şehit Hastane Sarılar Cenaze Namazı Gözyaşı 

-omuzlarda taşınması
-cenaze namazının kılınması
-aile detay
-detaylar
-şehidin fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Yıldırım Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker (25) memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Yıldırım Harekatı'nda el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan, akabinde sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker için Samsun'un Bafra ilçesinde Asri Mezarlık'ta cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin annesi Münevver Şeker, baba Nurettin Şeker, Nişanlısı Edanur Dursun ve kardeşi gözyaşı dökerek şehidi ebediyete uğurladı. Şehidin annesinin "Ağlama' dedin oğlum ama dayanamadım" demesi yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Samet Şeker, Bafra Asri Mezarlık’ta bulunan şehitliğe defnedildi. Şehidin cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe kaymakamları, il müdürleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement