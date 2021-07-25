Samsunlu Şehit Emrah Arslan son yolculuğuna uğurlandı



- Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emrah Arslan memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde teröre lanet sloganları atıldı. Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın Samsun'daki evine ateş düştü. Şehidin naaşı ilk olarak Gaziantep'te düzenlenen törenle Amasya-Merzifon Havalimanına gönderildi. Burada şehidin naaşını yakınları ve askeri erkan karşıladı. Akabinde şehidin tabutu askeri konvoy ile Vezirköprü Çorakdere Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek burada helallik alındı. Mahallede bulunan yüzlerce kişi teröre lanet sloganları attı. Çorakdere Mahallesi'ndeki Hasandere Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Emrah Arslan mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Adalet Bakanı Yardımcısı Uğurhan Kuş, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Kemal Zeybek, Bedri Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.



