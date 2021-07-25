Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Samsunlu Şehit Emrah Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Samsunlu Şehit Emrah Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Samsunlu Şehit Emrah Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden görüntüler

( SAMSUN ) SAMSUN

Baba Ocağı Cenaze Namazı Teröre Lanet Askeri Konvoy Teröristler 


- Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emrah Arslan memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde teröre lanet sloganları atıldı. Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın Samsun'daki evine ateş düştü. Şehidin naaşı ilk olarak Gaziantep'te düzenlenen törenle Amasya-Merzifon Havalimanına gönderildi. Burada şehidin naaşını yakınları ve askeri erkan karşıladı. Akabinde şehidin tabutu askeri konvoy ile Vezirköprü Çorakdere Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek burada helallik alındı. Mahallede bulunan yüzlerce kişi teröre lanet sloganları attı. Çorakdere Mahallesi'ndeki Hasandere Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Emrah Arslan mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Adalet Bakanı Yardımcısı Uğurhan Kuş, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Kemal Zeybek, Bedri Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama!Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama!
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı