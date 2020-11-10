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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Samsunlu opera sanatçısından Atatürk’e ağıt

- Samsunlu opera sanatçısından Atatürk’e ağıt

Melis Sağlam'ın seslendirdiği türkü

( SAMSUN ) SAMSUN

Efes Gori Irak 


- Samsunlu opera sanatçısı, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için ağıt yaktı. Samsunlu opera sanatçısı Melis Sağlam (25) birçok insanın dinlediğinde kaybettiklerini ve Mustafa Kemal Atatürk’ü hatırladığı ‘Yiğidim Aslanım’ türküsünü seslendirdi. Atatürk için sembolik bir ağıt olarak görülen türküyü operacı kimliğiyle yorumlayan Sağlam yorumuyla büyük beğeni aldı. Saat 09.05’te çalan sirenlerle insanın içini yakan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne 1 dakikalık bir video bırakan Sağlam, Ata’ya saygısını sesiyle dile getirdi. Melis Sağlam, “Sanatçı olarak bir sanatçı adayı olarak Mustafa Kemal Atatürk’e çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Bu ülkenin inşasında, aldığımız her nefeste kendisinin payı olduğunu düşündüğüm için her dinlediğimde bana Atatürk’ü anımsatan bu şarkıyla onu anmak istedim. Çünkü bazen müzik anlatamadığımız herşeyi anlatır. Söyleyemediğimiz birçok şeyi melodilerle söyleriz. Mustafa Kemal Atatürk’de bizim için öyledir. Bazen kelimelere dökülmez ona olan sevgimiz o yüzden bende bu şekilde gösterdim. Üzerine eğitim aldığım şekilde bu türküyü yorumlamak istedim. Hem eğitimim hem de minnettarlığım ve içimde duyduğum sevgi birleşince böyle bir şey ortaya çıktı” dedi.
Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan Melis Sağlam Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan yüksek şeref derecesi ile mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Master programını birincilikle kazandı ve eğitimine halen burada devam ediyor. 12. Ulusal Genç Solist Yarışması Profesyonel Kategorisi’nde birincilik ödülünün sahibi oldu. Çeşitli orkestra ve konserlerde solist olarak yer alan Sağlam, yaptığı çalışmalarla Samsun’u gururlandırıyor. (ÜK-
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