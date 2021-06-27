SAMSUN - YKS'ye geç kalma endişesi yaşayan adayları, sınava girecekleri okullara jandarma götürdü
- Jandarmanın adayları okula getirmesi Samsun 'da YKS'ye geç kalma endişesi yaşayan adayları, sınava girecekleri okullara jandarma götürdüSAMSUN (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için gidecekleri okullara geç kalma endişesi yaşayan adayların yardımına jandarma koştu.Kentte sınava girecek bazı adaylar, nüfus cüzdanlarını evlerinde unuttu.Okul çevresinde görevli İl Jandarma Komutanlığı personeli, öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldu.İlkadım ilçesinde bazı öğrenciler Nüfus Müdürlüğünden yeni kimlik çıkarırken, kimileri de evlerinden nüfus cüzdanlarını aldıktan sonra jandarma aracıyla sınava girecekleri okullara getirildi.
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