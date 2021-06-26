SAMSUN - YKS'ye geç kalan adayları sınava girdikleri okullara jandarma götürdü
- Jandarmanın öğrencileri sınava yetiştirmesi Samsun 'da YKS'ye geç kalan adayları sınava girdikleri okullara jandarma götürdüSAMSUN (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan adayların yardımına jandarma koştu.Kentte sınava girecek bazı adaylar, nüfus cüzdanlarını evlerinde unuttu.Okul çevresinde görevli İl Jandarma Komutanlığı personeli, öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldu.Çarşamba ilçesinde bazı öğrenciler, İlçe Nüfus Müdürlüğünden yeni kimlik çıkartırken kimileri de evlerinden nüfus cüzdanlarını aldıktan sonra jandarma aracıyla sınava girecekleri okullara yetiştirildi.
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