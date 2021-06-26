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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SAMSUN - YKS'ye geç kalan adayları sınav merkezlerine polis götürdü

SAMSUN - YKS'ye geç kalan adayları sınav merkezlerine polis götürdü

- Polisler yardımıyla okula giden öğrenciler - Öğrencilerin araçlardan inip okula koşması Samsun 'da YKS'ye geç kalan adayları sınav merkezlerine polis götürdüSAMSUN (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan adayların yardımına polisler koştu.Kentte sınava girecek bazı adaylar, nüfus cüzdanlarını evlerinde unuttu. Bunun üzerine okul çevresinde görevli polis memurları, öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldu.Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde bazı öğrenciler ilçe nüfus müdürlüklerinden yeni kimlik çıkartırken bazıları da evlerinden nüfus cüzdanlarını aldıktan sonra polis araçlarıyla yeniden sınav merkezlerine götürüldü.Sınava girmek üzere geldiği okulun önünde yanlış adreste olduğunu öğrenen bir aday da polis ekibince doğru sınav merkezine yetiştirildi.

Sınav Merkezleri Sınav Memur Cüzdan Öğrenciler 

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